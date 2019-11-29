В Калуге собрались молодые лидеры из России и Германии. Об этом сообщает ГТРК "Калуга". Здесь впервые открылась международная конференция под названием "На пути к 2029: что имеет значение?"

Мероприятия в рамках международного форума молодых лидеров проводятся с 2009 года. На этот раз обсудить актуальные для молодежи всего мира проблемы съехались около трехсот юношей и девушек из двух стран. Главными темами встречи в 2019 году станут самые разнообразные вопросы международного масштаба. Они касаются климата и изменений, происходящих с ним; проблемы искусственного интеллекта и его влияния на человеческую жизнь; цифрового пространства и многого другого.

Каждая тема будет обсуждаться в отдельной рабочей группе. На площадках форума участники поделятся своими мнениями, предложат варианты решений глобальных и более частных проблем, волнующих молодежь всего мира.