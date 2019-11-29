Президент прибыл в Нальчик

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Кабардино-Балкарию.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала пресс-служба Кремля.

Сообщается, что в Нальчике руководитель страны примет участие в заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, на котором будет обсуждаться основные детали государственной политики Российской Федерации до 2025 года.

Глава государства также обсудит ситуацию в регионе с руководителем Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым.

В планах президента — посещение детской академии творчества "Солнечный город".