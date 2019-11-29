Жители подмосковного поселка Мизиново замерзают без отопления

В подмосковном поселке Мизиново отопительный сезон до сих пор не наступил. По крайней мере об этом говорят местные жители. В их домах чуть теплее, чем на улице. Очень холодно в школе и детском саду — там температура воздуха редко поднимается выше 13 градусов. В чем причины коммунального коллапса?

- Почему это нельзя было решить без привлечения прессы?

Жители подмосковного поселка Мизиново пытаются добиться от главы городского поселения ответа на вопрос, когда в их квартирах станет тепло. По словам людей, в день приезда съемочной группы температура в домах поднялась на пару градусов, но не во всех.

- Смотрите, 10-11 градусов.

На втором этаже изо рта едва не идет пар, батареи ледяные.

- Халат и две кофты — вот в таком вот виде я сплю. И еще шерстяные теплые носки одеваю.

Ольга Максимовна живет с очень пожилыми мамой и тетей. Когда включают электрообогреватели, вырубает пробки. Да и сумма за электричество набегает большая. Единственный источник тепла в квартире — газовая плита. Круглосуточно включены все четыре комфорки.

- А на ночь, чтоб прогреть, я немного духовку включаю.

В таких условиях люди живут в 13 домах. В каждом по четыре квартиры. Поскольку перебои с теплом в Мизиново не первый год, кто смог, тот за свой счет поставил газовые котлы или водонагреватели.

- Одеваемся теплей. Водой горячей я уже два года не пользуюсь, она еле теплая. Теперь у меня стоит нагревательный бачок.

В детском саду и в школе тоже холодно. Уроки сокращены. В некоторых классах температура не поднимается выше 13 градусов.

Поселок отапливается котельной, построенной в 1973 году. Когда-то она принадлежала Министерству обороны. Год назад ее передали на баланс администрации. Ремонта она не знала с момента постройки. И спроектирована так, что все трубы идут по земле, что и вызывает большие теплопотери.

"Я — ресурсоснабжающая организация, которая обязана подать теплоноситель. Я ее подаю 54-58 градусов", — объясняет Игорь Астрединов, директор Лосино-Петровского комплекса тепловодоснабжения.

В дом горячая вода приходит едва теплой. Однако глава городского округа обещает, что в ближайшее время начнется строительство новой газовой котельной по программе софинансирования из областного и местного бюджетов.

"Мы включены в инвестиционную программу, мы построим, я вас уверяю! Следующий отопительный период у нас будет от новой котельной", — заверяет Иван Курданин, глава городского округа Лосино-Петровский.

Пока в те дома, где холоднее всего, обещали установить дополнительное оборудование. Тем не менее, местные жители запасаются электроприборами и теплыми вещами.