Роскомандзор опубликовал перечень распространителей фейков

Первый список информресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию, опубликовал на своем сайте Роскомнадзор. Открытый список фейковых интернет-страниц будет пополняться еженедельно. Пока в перечне только 27 ресурсов.

Больше всего фейк-ресурсов размещено на платформе соцсети "ВКонтакте", два – в "Мой мир", два на YouTube и один аккаунт в Facebook. Также в список попали два сайта, сообщает "Интерфакс". Рекордсменами по фальшивкам Роскомнадзор считает сообщество во "ВКонтакте" "Подслушано Дзержинск". На него приходится 34 претензии — 4 поста и 30 комментариев. Серебряный и бронзовый призеры по дезинформации — "Пенза live" (4 поста и 8 комментариев) и сообщество PostNews c 11 комментариями. Вся тройка "лидеров" приходится на соцсеть "ВКонтакте".

В пресс-службе Роскомнадзора пояснили, что в открытый список включены источники упомянутые в исполнительных документах российской Генпрокуратуру два и более раза для исполнения положения статьи 15.3 закона "Об информации…" №149.

Недостоверными Генпрокуратурой России признавались сообщения о чрезвычайном происшествии на территории нижегородского ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске 1 июня 2019 года, о массовых беспорядках в селе Чемодановка Пензенской области, об обстановке в затопленном иркутском городе Тулун, "подробности" пожара на складе боеприпасов на территории Ачинского района Красноярского края, о проведении революции в Российской Федерации 31 августа 2019 года и о крушении моста через Керченский пролив. Кроме того, недостоверным признан текст, который его автор выдавал за цитату из Всеобщей декларации прав человека ООН.

При обнаружении фейк-ньюс в сетевых изданиях и на сайтах традиционных СМИ, которые создают угрозу причинения вреда жизни или здоровью, общественной безопасности или функционированию объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, генпрокурор или его заместители направляют требование Роскомнадзору о блокировке ресурса. При возникновении негативных последствий от фейков закон от 18 марта 2019 года предусматривает административную ответственность: штраф от 30 тысяч рублей для физлиц и до полутора миллионов рублей для юрлиц.