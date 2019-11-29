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29 ноября 201915:26

НАТО не видит непосредственной угрозы от России

Россия не представляет непосредственной угрозы для Североатлантического альянса. Однако Москва продолжает развивать свои вооруженные силы, потому НАТО обязана на это реагировать, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

Вместе с тем, отметил он, диалог с Россией нужно и важно продолжать, пишет агентство РИА Новости. Это не будет признаком слабости, так как РФ – ближайший сосед альянса, в отношениях с ним важна прозрачность и предсказуемость.

Помимо прочего Столтенберг отчитался о бюджете альянса. Так расходы на оборону в 2019 году выросли на 4,6%.  Страны Европы, входящие в НАТО, и Канада планируют инвестировать в оборону 100 миллиардов долларов к концу 2020 года.

Также у альянса есть планы к 2024 году нарастить военные расходы до 400 миллиардов долларов, если не учитывать вклад США.

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