Помощь ему все же оказали: пьяный пациент избил врача и охранника

В воронежской больнице пьяный пациент избил врача и охранника. Нападение было беспричинным и внезапным.

Инцидент произошел в больнице "Электроника" вечером в среду, 27 ноября, когда в медицинское учреждение был доставлен 37-летний мужчина без документов.

В больничном коридоре, поравнявшись с охранником, пациент напал на него и нанес несколько ударов по лицу. Медицинские работники вызвали группу быстрого реагирования. Травматолог сообщил агрессивному мужчине, что помощь ему будет оказана только в присутствии ГБР, после чего тот ворвался в кабинет врача и поколотил его.

После приезда полиции медицинскую помощь неадекватному пациенту оказал второй травматолог, затем сотрудники правоохранительных органов задержали агрессивного мужчину.

По информации газеты "МОЁ!", врач и охранник получили черепно-мозговые травмы, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.