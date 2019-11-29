Голевой покер решил все. Левандовский назван игроком недели в Лиге чемпионов

Польский форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский, который в очередном матче Лиги чемпионов забил 4 гола в ворота сербской "Црвены Звезды" (6:0), назван футболистом недели в главном евротурнире. Он опередил трех других претендентов на награду.

Голевой покер в матче с откровенным аутсайдером турнира перевесил достижения аргентинца Лионеля Месси, бельгийца Ромелу Лукаку и вратаря из Коста-Рики Кейлора Наваса. Бывший голкипер мадридского "Реала" играл в составе французского "Пари Сен-Жемрен" против бывшего клуба и помог парижанам добиться гостевой ничьей (2:2), отразив добрый десяток опасных ударов.

Аргентинский нападающий "Барселоны" Месси поучаствовал во всех трех голах своей команды в ворота дортмундской "Боруссии" (3:1), забив сам и отдав два голевых паса. Бельгийский игрок линии атаки миланского "Интера" Лукаку также забил гол и отдал два паса в матче с чешской "Славией" (3:1).