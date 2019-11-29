Ритуальными плясками Украины назвал депутат Госдумы срыв своего выступления в ООН

"Поведение украинской делегации в Женеве на форуме по вопросам меньшинств было ужасающим. Этими ритуальными плясками Украина отличается сегодня на всех международных площадках. Она пытается навязать свою точку зрения и не дать возможности быть услышанным остальным участникам", — заявил в эфире программы "60 минут" депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, выступление которого на форуме ООН сорвала делегация Украины.

По его словам, такое варварское поведение украинцев выбило из равновесия председательствующих. И, конечно же, этот прецедент взбудоражил всех участников форума. К российской делегации в кулуарах подходили и выражали слова поддержки.

Бальбек также обратил внимание, что в конце его выступления, несмотря на шумовую завесу со стороны украинской делегации, участники форума аплодировали.

"Любое идеологическое насилие, которое пытается практиковать Украина, — это путь к национализму, путь возникновения таких явлений в мире как ИГИЛ (организация запрещена в РФ). Хотелось бы отметить, что сегодня утром перед началом форума мы встретились совместно со всеми участниками российской миссии с сопредседательствующими, которые полностью признали ошибку. И мне дали возможность спокойно выступить и высказаться", — пояснил депутат Госдумы.

Несмотря на то, что Руслан Бальбек находится под санкциями, он был официально аккредитован на форум в Женеву. "Мы сумели отстоять свое право участия только в условиях соблюдения международных процедур регистрации и всех норм международного права", — подчеркнул Бальбек.

Украинская делегация в Женеве на форуме по вопросам меньшинств прервала криками, стуками ног и табличек выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека. К тому же, секретарь лишил его права слова, хотя Руслан Бальбек – официальный делегат от России.

"Взрослые люди с перекошенными от ярости лицами били кулаками по столу так, что он вибрировал, каблуками отбивали чечетку", — описал происходящего депутат Госдумы.

Проходящая под эгидой Совета ООН по правам человека 12-я сессия форума по вопросам меньшинств стартовала в Женеве 28 ноября. Она продлится два дня.