США планировали разместить в Крыму дипломатическое представительство еще тогда, когда президентом Украины был Виктор Ющенко. С соответствующим заявлением выступил украинский политик, бывший исполнитель обязанности министра иностранных дел Владимир Хандогий.

По его словам, данная тема обсуждалась после того, как в 2008 году Киев не получил план действий по членству в НАТО. Хандогий отметил, что из-за этого он встретился с действующим на то время государственным секретарем США Кондолизой Райс и подписал хартию о стратегическом сотрудничестве. Одним из пунктов значилась возможность расширения американского присутствия в Крыму.

Владимир Хандогий рассказал, что над этим пунктом они очень долго говорили. Он предполагал создание в Крыму, Симферополе почетного или "какого-то" дипломатического присутствия Вашингтона. Об этом украинский политик рассказал в эфире UkrLife.

Бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко подтвердил, что "очень хорошо обсуждал" данный вопрос с американским послом на Украине в 2006-2009 годах Уильямом Тейлором.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года. Украина, в свою очередь, по сей день агрессивно относится к данному решению, которое законно принято по итогам референдума.

Накануне американский профессор Лайл Голдстайн опубликовал статью, в которой отметил, что Вашингтон должен пересмотреть свою позицию по Крыму.





