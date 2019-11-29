Родченков замешан во взломе базы данных Московской лаборатории

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков может быть причастным к неоднократным входам в систему управления столичной лаборатории. Всего насчитывается порядка 500 входов с IP-адресов, зарегистрированных в США.

"Родченков на протяжении года после бегства из России заходил в программу LIMS, — цитирует источник Russia Today. – С конца 2015 года по середину 2016 года было зафиксировано свыше удаленных 500 входов в систему".

Напомним, что в 2015 году Родченков покинул пост главы лаборатории, едва Российское антидопинговое агентство лишилось статуса соответствия. В результате проникновения в систему Московской лаборатории Родченков передал данные лаборатории в WADA.

Именно это и могло послужить новой волной допинговых скандалов в отношении России.