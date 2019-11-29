Единогласно: парламент ДНР принял закон о границе

Парламент Донецкой народной республики формально установил государственную границу по линии административной границы Донецкой области Украины по состоянию на начало 2014 года.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал спикер Народного совета ДНР Владимир Бидёвка.

Он подчеркнул, что 76 присутствующих на заседании депутатов единогласно поддержали документ.

Бидёвка отметил, что несмотря на принятую резолюцию, до момента урегулирования ситуации в Донбассе, граница ДНР будет проходить, как это определено Минскими договоренностями, по линии соприкосновения.