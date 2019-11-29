Формула-1. Сергей Сироткин может заменить Рассела в Williams

Автогонщик из России Сергей Сироткин может занять место в кокпите призовой машины команды Williams, заменив ее пилота Джорджа Рассела. 21-летний британец перед первой практикой Гран-при Абу-Даби почувствовал недомогание.

Рассел вышел на старт первой серии свободных заездов, однако, как сообщает издание Autosport, в британской "конюшне" ожидают заключения медиков по поводу состояния здоровья гонщика, чтобы решить, сможет ли он участвовать в последующих сессиях этапа.

При этом у Williams не слишком большой выбор на замену. Резервист команды Mercedes Эстебан Окон прошел процедуру подгонки кресла в машине Williams накануне, но не сможет заменить Рассела из-за большой разницы в физических данных.

А будущий призовой пилот Williams Николя Латифи, который недавно подписал контракт с британской командой, не имеет нужных баллов для обладания суперлицензией "Формулы-1". Поэтому высока вероятность, что заменой Расселу станет именно резервный пилот Renault и McLaren Сироткин.