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29 ноября 201916:30

Разведчицу Гоар Вартанян похоронили рядом с мужем на Троекуровском кладбище

YouTube/Телеканал 360

В Москве сегодня проводили в последний путь известную советскую разведчицу Гоар Вартанян, которая скончалась 25 ноября в возрасте 93 лет.

Траурная церемония, на которой присутствовали директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, бывший глава СВР Михаил Фрадков и президент Армении Армен Саркисян, прошла на Троекуровском кладбище столицы.

Гоар Вартанян похоронили рядом с ее мужем и соратником, Героем Советского Союза Геворком Вартаняном под звуки государственного гимна России и залпы траурного салюта из карабинов почетного караула, передает РИА Новости.

По словам главы СВР Сергея Нарышкина, жизнь разведчицы стала примером того, как переплетаются яркие личные качества, профессиональные качества и беспримерная преданность своему Отечеству.

По мнению специалистов, результаты работы Геворка и Гоар Вартанян настолько значительны, что никогда не будут рассекречены.

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