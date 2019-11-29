Устроивший "осмотр" сыктывкарской школьнице педофил попал на видео

Пристававший к пятикласснице в Сыктывкаре педофил беспрепятственно проник в школу, перед этим поговорив с охранником. Об этом свидетельствует обнародованная запись с камеры наблюдения.

Инцидент произошел днем 19 ноября. На кадрах видно, как мужчина подходит к пункту охраны, перебрасывается парой фраз с сотрудником образовательного учреждения, представившись родителем ребенка, после чего тот пропускает его. Через минуту злоумышленник уже был в женской раздевалке, где под видом медицинского работника "осмотрел" 12-летнюю ученицу и спокойно удалился.

Мнимого медика через два дня задержали и взяли под стражу, свою вину он признал. Как оказалось, 45-летний мужчина ранее уже был судим. За насильственные действия сексуального характера ему грозит от 12 до 20 лет в колонии.