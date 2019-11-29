Польского политика затравили за заявление об освобождении страны Красной армией

После заявления о том, что советские солдаты освободили поляков и дали им свободу от фашистов, глава польского Союза демократических левых сил (PSL) Влодзимеж Чажастый подвергся травле.

Его слова не понравились ряду польских политических деятелей, в том числе из правящей партии "Право и справедливость".

Позже Чажастый напомнил, что на территории Польши погибли 700 тысяч советских солдат, передает РИА Новости.

Однако депутат парламента Польши Доминик Тарчыньский в ответ на его заявление написал в своем "Твиттере", что "такими, как Чажастый" после 1945 года занимался его дед – комендант подпольной военной организации NSZ, действовавшей во время Второй мировой войны и после нее.

Тарчыньский также сообщил, что за "пропаганду тоталитарного строя" подаст заявление в прокуратуру.

Замруководителя Института национальной памяти Польши Матеуш Шпытма, со своей стороны, заявил, что "Красная армия в 1944-1945 годах не освободила, а захватила Польшу", а СССР "не позволил восстановить независимую Польшу, захватив половину ее территории и сделав невозможным возвращение в страну властей Польши".

В сентябре в Москве прошла Международная конференция, посвященная началу Второй мировой войны. В ней принимали участие историки из многих стран, и они констатировали тот факт, что сейчас политизация истории происходит во многих европейских государствах, а историк из Польши рассказал, что официальная Варшава абзац за абзацем сочиняет для нации фейковую версию того периода истории.