Путин призвал беречь правду и противодействовать экстремизму

Президент России Владимир Путин призвал членов Совета по межнациональным отношениям и общественные организации по всей стране принять деятельное участие в подготовке к юбилею Великой Победы. По его словам, все мероприятия, приуроченные к этой дате, должны пройти на самом высоком уровне, сообщает "Россия 24". Кроме того, глава государства затронул ряд других актуальных тем, касающихся общества российских граждан.

Владимир Путин отметил, что мы должны еще раз вспомнить о причинах войны и о том, что привело к трагедии, которая унесла жизни десятков миллионов людей. По мнению президента, нужно вспомнить, кто помогал нацистам, кто подталкивал их на восток, а также о том, что именно СССР сыграл решающую роль в разгроме агрессора, освобождении Европы и мира. Путин подчеркнул, что мы должны знать и беречь правду о величайшей трагедии человечества.

Во время заседания Совета глава государства также заявил, что 2022 год станет годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. По его словам, важно хорошо и содержательно наполнить программу предстоящего года и учесть особенности каждого региона России.

Владимир Путин потребовал продумать эффективные меры, направленные на социальную адаптацию мигрантов, а также пресечение экстремизма. По его словам, россияне радушно принимают и помогают тем, кто хочет жить в нашей стране, учиться и работать. Но в то же время необходимо жестко отсекать любые риски, связанные с невежеством, распространением экстремизма и разного рода радикальных течений.

Также во время заседания Владимир Путин заявил, что нужно наработать и обновить документы стратегического планирования, которые касаются патриотического воспитания, молодежной политики, программы социально-экономического развития территорий России.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 29 ноября, глава государства прибыл с рабочей поездкой в Кабардино-Балкарию, чтобы принять участие в заседании Совета при президенте по межнациональным отношениям. Также Путин планирует посетить детскую академию творчества "Солнечный город".