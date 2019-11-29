Игрок "Зенита" Малком уже в Бразилии. Он восстанавливается от травмы в "Коринтиансе"

Бразильский форвард "Зенита" Малком проходит восстановительные процедуры от полученной им травмы в другом футбольном клубе – "Коринтиансе". У дорогостоящего нападающего зенитовцев повреждение левого бедра.

Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны" в начале августа. В своем новом клубе он сыграл два матча, после чего получил травму в игре против "Динамо". Операция была проведена бразильцу в Финляндии, после чего сообщалось о его восстановлении в Санкт-Петербурге. Однако планы поменялись.

Причины отправки Малкома в Бразилию объяснил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев: "У Малкома комплексная программа восстановления. Санкт-петербургский этап завершился. Но программа реабилитации большая, свою роль играет и погодный фактор. Поэтому и была выбрана Бразилия", — цитирует функционера Чемпионат.Com.

Также Медведев сообщил, что в "Зените" Малкома ждут на межсезонных сборах, которые пройдут в Катаре. Изначально ожидалось, что игрок сможет вернуться в игру в середине сентября.

22-летний бразилец обошелся "Зениту" в 40 миллионов евро.