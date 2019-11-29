"Газпром" подчеркнул, что поставки по СП-2 не будут зависеть от Киева

Объем прокачки по "Северному потоку-2" будет зависеть от спроса на российский газ в Европе, а не от договоренностей с Украиной.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал руководитель управления департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Алексей Мирошниченко.

Его коллега по газовому холдингу Андрей Зотов отметил, что в 2019 году "Газпром" планирует экспортировать в страны дальнего зарубежья около 198 миллиардов кубометров газа, а в 2020-2022 годах объем поставок "голубого топлива" составит 204 миллиарда кубометров.

По мнению менеджера, средневзвешенная цена на газ до конца 2019 года составит 202-205 долларов за тысячу кубических метров и по прогнозам до 2021 года вряд ли подвергнется серьезным изменениям, за исключением сезонных колебаний.