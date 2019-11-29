Ночи в Еврокомиссии: Юнкер не стал давать советов фон дер Ляйен

Уходящий с поста главы Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не стал комментировать желание его преемницы Урсулы фон дер Ляйен поселиться рядом с рабочим кабинетом.

Ранее СМИ поспешили сообщить, что новый руководитель ЕК не хочет снимать отдельную квартиру, а планирует ночевать в помещении рядом с ее офисом на 13-м этаже здания Еврокомиссии.

"Я не позволю себе давать госпоже фон дер Ляйен советы относительно того, каким образом она должна проводить свои ночи здесь, в здании Еврокомиссии. Она приняла такое решение, я его уважаю", — заявил Жан-Клод Юнкер журналистам, передает РИА Новости.

На вопрос, что бы он хотел посоветовал своей преемнице, Юнкер ответил: "Я бы попросил, чтобы она позаботилась о Европе".

При этом, Юнкер отметил, что рад покинут пост главы Еврокомиссии, так как считает эту должность самой сложной в мире.

"Я могу сказать, что покидаю свой пост и с удовлетворением, и с сожалением относительно некоторых вещей. Но я рад покинуть пост, который точно не самый простой", — подчеркнул он.

Представители международных СМИ, в свою очередь, поблагодарили политика за "самозабвенную работу" и устроили ему бурные овации, вызвав у Юнкера слезы, сообщает ТАСС.