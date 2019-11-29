Большунов завершил стартовый этап Кубка мира в Топ-4

В финской Руке завершился первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. В мужских соревнованиях по спринту классическим стилем Россию представлял Александр Большунов – четырехкратный призер Олимпийских игр, четырехкратный призер чемпионатом мира.

Большунову не удалось завершить гонку в призерах. Дистанцию он преодолел за 2.44,71 – этого результата хватило только на четвертое место. Победил норвежец Йоханнес Клебо (2.39,47), второе место у его соотечественника Пола Голдберга (2.43,64), третье – у француза Ришара Жуве (2.44,09).

Остальные россияне: Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Артем Мальцев и Илья Семиков выйти в финал не смогли.

В женской сетке победу в спринте праздновала норвежка Майкен Касперсен Фалла (3.07,09). Следом за ней расположились шведка Йонна Сундолинг (+2,3) и американка Сэйди Бьорнсен (+2,7). Финал Россией представлен не был. Наталья Непряева выбыла из борьбы на стадии полуфинала.