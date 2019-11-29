Английская королева Елизавета I оказалась переводчиком "Анналов" Тацита

Британский ученый выяснил, кто перевел на английский язык труд древнеримского историка Тацита "Анналы". Переводчиком оказалась английская королева Елизавета I, пишет Guardian.

Почетный член Университета Восточной Англии Джон Марк Фило обратил внимание на манускрипт XVI века, изучая переводы текстов римского историка. Ученый сравнил этот документ с другими официальными бумагами, в частности, с королевскими письмами. В них он обнаружил неразборчивые пометки и исправления, выполненные тем же почерком, что и письма, относящиеся к последним годам жизни Елизаветы I.

Фило сделал вывод, что автором перевода была королева, а на бумаге его зафиксировал писарь. По его мнению, об авторстве монарха свидетельствуют водяные знаки в виде льва, инициалы GB и отметки в виде арбалета в тексте.

Ученый отмечает, что Елизавета I имела большие способности к изучению языков и любила заниматься переводами в свободное время.

В тексте Тацита, который, по мнению Фило, перевела английская королева, описаны смерть первого римского императора Октавиана Августа и восхождение на трон его преемника Тиберия. Кроме того, в нем описано выступление жены римского полководца Германика Агриппины перед войсками. Ученый полагает, что Елизавете I был близок образ Агриппины. Английская королева и сама обращалась к войскам перед разгромом испанской Непобедимой армады.