Украинских музыкантов лишили концерта за отказ очернить Россию

Организаторы концерта группы "Время и Стекло" отменили ее выступление во Львове по требованию украинских националистов. Такая мера принята из-за того, что участники музыкального коллектива отказались записать видео с обвинениями в адрес России.

Об этом рассказал украинскому изданию "Дело" представитель радикалов Антон Петровский. По его словам, от артистов группы "Время и Стекло" требовалось, чтобы они записали видеообращение, в котором бы назвали Крым территорией Украины, а также осудили Россию за политику в Донбассе. Петровский отметил, что музыканты не стали этого делать. Для того, чтобы во Львове не было массовых возмущений, было принято решение отменить концерт.

Информацию об отмене мероприятия организаторами подтвердили в клубе "Малевич", где 5 декабря должно было состояться выступление группы.

"Время и Стекло" — украинский музыкальный поп-коллектив. В его состав входят Алексей Завгородний, а также Надя Дорофеева. Автор песен проекта — Алексей Потапенко, иначе известный как Потап.