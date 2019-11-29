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29 ноября 201917:30 Виктор Хрущев

Наталья Шалаева и Валерий Рыжков: когда жизнь состоит из тренировок

Как уже сообщали Вести.Ru, сборная России выиграла домашний чемпионат мира по всестилевому каратэ. Две награды в категории "ветераны" завоевали тренеры клуба "Ашихара-каратэ АРЕТИ" Валерий Рыжков и Наталья Шалаева. После турнира мы поговорили с лауреатами.

Тренер национальной сборной Рыжков вышел на татами в 65 лет и взял на чемпионате бронзу, а его помощница 49-летняя Шалаева сумела выиграть золотую медаль в своей категории.

- Валерий, на чемпионате мира по всестилевому каратэ бойцы клуба "Ашихара-каратэ АРЕТИ", представлявшие нашу страну, выглядели очень здорово, завоевав шесть наград. Что позволяет бойцам вашего стиля доминировать на крупнейших соревнованиях?
- Во-первых, нужно понимать, что наши спортсмены занимаются одним из самых боеспособных и жестких стилей, ориентированных на применение силовыми структурами разных стран. Само собой, наши бойцы готовы к участию в любых соревнованиях.
Во-вторых, сам процесс подготовки стиля Ашихара предполагает постоянные тренировки, постоянное участие в спортивных сборах и в соревнованиях различного уровня, от городских соревнований до международных турниров.
И в-третьих, мы имеем возможность тренироваться на прекрасной тренировочной базе, созданной по инициативе президента компании "АРЕТИ" Игоря Макарова.

- Что подвигло лично Вас на выступление?
- Я решил стать примером для своих учеников, ведь в своей работе мы следуем правилу: "Если работаешь тренером, забудь о возрасте". В недавнем прошлом я выступал на чемпионатах Москвы и России по самбо и дзюдо в возрастной группе 55-59 лет, всегда становясь призёром. На чемпионате мира по всестилевому каратэ я занял третье место, но не считаю себя побежденным, так как все мои соперники были гораздо моложе меня.

- Что позволяет Вам быть все время в форме, несмотря на возраст?
- Будучи тренером, необходимо постоянно тренироваться самому. На тренировке нужно не только рассказывать, как правильно выполнить ту или иную технику (ударную, бросковую), но и правильно ее демонстрировать. Также я стараюсь искать что-то новое, посещаю спортзалы других тренеров, езжу на сборы.

- Не могли бы Вы немного рассказать о самом стиле, о его отличиях от других направлений каратэ?- Создатель стиля Хидеюки Ашихара считал, что основой мастерства, наряду с физической подготовкой, является филигранная работа над техникой. Он всегда обращал пристальное внимание на технику перемещений, уходов с линии атаки, постоянное выведение из равновесия противника, когда он не может полноценно наносить удары или защищаться. При этом требовал работать и над жесткой ударной техникой, доводя её до состояния искусства.
Ашихара-каратэ ещё называют полицейским стилем. Сам Хидеюки Ашихара преподавал в полицейской академии. Вместе с Натальей Шалаевой мы также проводили тренировки и мастер-классы для оперативников венгерской полиции.
Стиль Ашихара-каратэ является очень характерным для понимания боевой культуры Японии, благодаря чему пользуется там большой популярностью. Нам удалось сохранить эту культуру на таком уровне, что в клуб "Ашихара-каратэ АРЕТИ" приходит заниматься представитель дипмиссии Японии в России вместе со своим сыном.
Кстати, мы с Натальей удостоены чести быть приглашенными в феврале 2020 года в посольство Японии на торжественную церемонию, посвящённую празднованию юбилея Императора Японии.

- Расскажите о перспективах клуба на ближайший сезон.
- В мире спорта не очень принято говорить о планах. Есть поговорка: "Если хочешь рассмешить бога – расскажи ему о своих планах". Но мы точно будем посвящать много сил и времени тренировкам и популяризации стиля, стараться наращивать наше преимущество, в том числе и во всестилевом каратэ.

- Наталья, говоря о подготовке мужчин и женщин – есть ли кардинальные различия?
- Особой разницы в подготовке спортсменов нет. Я тренирую детей и подростков, которым только предстоит стать мужчинами и женщинами, но они уже сейчас должны показывать высокие результаты и становиться настоящими спортсменами.

- Насколько сложно совмещать тренерскую работу и участие в соревнованиях, пусть и ветеранских?
- В соревнованиях в категории "женщины ветераны 35+" я выступала в первый раз в жизни. Эта новая категория для женщин во всестилевом каратэ. Долгие годы я выступала и побеждала в общей взрослой категории "женщины 18+", т.е. соревновалась с девушками на общих основаниях, без каких-либо поблажек и поправок на возраст. Кстати говоря, чемпионом мира по Ашихара-каратэ в 2018 году я стала в общей категории. Таким образом, в этот раз, завоевав золото, я просто подтвердила свой статус.
Что касается совмещения соревновательного процесса и моей тренерской работы, то пока удаётся решать все поставленные задачи. Мои воспитанники успешно выступают на соревнованиях различного уровня, вплоть до первенств мира.

- Как долго Вы в этом спорте и когда начали тренерскую работу?
- Ашихара-каратэ я начала заниматься в 2001 году, и через три года тренер Валерий Рыжков предложил мне попробовать поработать с начинающими. Постепенно стало получаться, появились результаты, получила судейскую и тренерскую категории. А в 2008 году мне предложили вести самостоятельную секцию в "Газпром школе". Так начал создаваться руководимый сегодня мною клуб Ашихара-каратэ Газпром школы, воспитанники которого уже заявили о себе и выиграли многие российские и международные соревнования.
За это время, благодаря стараниям Валерия Рыжкова, мне удалось добиться неплохих результатов на соревнованиях по Ашихара-каратэ. Я неоднократно становилась призером чемпионатов Москвы, России и Евразии, дважды — чемпионом Москвы, чемпионом России, трижды – чемпионом Евразии, дважды – бронзовым и серебряным призером чемпионата мира, а в прошлом и этом году стала чемпионом мира по Ашихара-каратэ.

- Как влияют постоянные тренировки Ашихара-каратэ на повседневную жизнь женщины?
- Это по-настоящему сложный вопрос. Моя повседневная жизнь и состоит из постоянных тренировок: днём в школе, по вечерам в клубе "АРЕТИ". Выходные и каникулы я провожу на соревнованиях или на сборах. С трудом выкраиваю время, чтобы поругаться с мужем. Но это моя жизнь...

- В следующем году клубу исполняется 25 лет. За счет чего клуб "Ашихара-каратэ АРЕТИ" четверть века сохраняет лидирующие позиции не только в России, но и в мире?
- Клуб был основан Игорем Макаровым при активном участии Валерия Рыжкова, который сразу стал его руководителем. Благодаря неустанной заботе этих людей, клуб сохраняет и наращивает свои лидирующие позиции по сей день.
Сразу после создания клуба Игорь Макаров распорядился организовать на территории московского офиса своей компании отлично оборудованный зал, который фактически стал московской тренировочной базой Федерации каратэ России Ашихара кайкан.
Игорь Макаров оказывает помощь в организации участия сборной России в чемпионатах мира, а благодаря стараниям Валерия Рыжкова, россияне всегда завоёвывают медали.
Валерий Рыжков все эти годы развивал новые методики тренировок в тесном контакте с сыном основателя стиля и руководителем международной Федерации NIKO Хидэнори Ашихара, устраивая тренировочные семинары в Японии, Дании, Венгрии, Сербии и в России.
Кстати говоря, в 2005 году Хидэнори Ашихара присвоил Игорю Макарову почетный третий дан за продвижение стиля Ашихара-каратэ и вручил ему соответствующий черный пояс.

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