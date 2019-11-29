Несколько микрорайонов Балашихи остались без воды из-за утечки хлора

Несколько микрорайонов подмосковной Балашихи остались без воды из-за аварии на водоканале, в результате которой произошла утечка хлора. Жителей призывают не открывать краны и использовать только воду из магазинов или автоцистерн, которые курсируют по городу.

"В связи с аварией в МУП "Балашихинский водоканал" 29 ноября 2019 года холодная вода поступает недолжного качества с резким запахом хлорки. Просим жителей воздержаться от приема холодной воды в пищу", — такие объявления появились на подъездах.

Дозвонившимся главный инженер МУП сообщил, что авария затронула микрорайоны Железнодорожный, Саввино и Центр-2. По его данным, устранить проблему планируют к восьми-девяти часам вечера, до той поры воду из-под крана лучше не использовать совсем. В настоящее время специалисты проводят промывку систем.

"На Московской, Автозаводской, Советской, Пионерской, Саввинском шоссе и других улицах люди задыхаются от сильнейшего запаха хлора в квартирах", — пишут очевидцы.