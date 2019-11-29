Путин отреагировал на идею совещания в народных костюмах

Необычное предложение прозвучало в ходе заседания Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям в Нальчике: глава Российского конгресса народов Кавказа Асламбек Паскачев предложил проводить подобные совещания в национальных костюмах.

"Давайте сделаем общее фото нашего совета вместе с председателем, а на следующее заседание придем в национальных костюмах", — обратился Паскачев к присутствующим. Прямую трансляцию мероприятия вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

Президент Владимир Путин отреагировал на предложение с улыбкой. "Хорошая идея, интересная", — добавил он, улыбаясь.

Ранее Паскачев уже озвучивал эту инициативу во время заседания совета в Йошкар-Оле в июле 2017 года. Тогда идея также вызвала у главы государства улыбку, напоминает ТАСС.