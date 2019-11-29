Несгоревшие фрагменты "Прогресса" упали на Землю

Российский грузовой корабль "Прогресс МС-12", который в пятницу, 29 ноября, покинул Международную космическую станцию и был сведен с орбиты, разрушился в плотных слоях земной атмосферы. Его обломки упали в Тихом океане.

Об этом рассказала РИА Новости представитель пресс-службы ЦНИИмаш. По его словам, корабль был запущен с космодрома Байконур 31 июля, после чего добрался до Международной космической станции по сверхбыстрой трехчасовой схеме. "Прогресс МС-12" доставил на станцию грузы, а перед расстыковкой в него был загружен мусор, чтобы удалить его с МКС.

Несгоревшие элементы корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.

ЦНИИмаш — головной научно-исследовательский институт Госкорпорации "Роскосмос".