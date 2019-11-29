На Лондонском мосту произошла стрельба. По сообщениям британских СМИ, полицейские застрелили вооруженного ножом мужчину. Об инциденте, в частности, сообщает BBC News со ссылкой на собственного корреспондента.

По информации издания, вооруженные полицейские перекрыли мост. Также была закрыта станция метро "Лондонский мост", поезда проходят ее без остановки.

Как сообщает Sky News, неизвестный мужчина с ножом попытался напасть на прохожих.