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29 ноября 201918:01

"От динозавра до компота": Киев пожаловался на пропаганду "Розового жирафа"

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз на территорию страны детской книги Татьяны Зарубиной "От динозавра до компота. Ученые отвечают на 100 (и еще 8) вопросов обо всем", объяснив это решение наличием в ней пропаганды.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба ведомства, сообщив, что эксперты считают, что в отдельные главы данной книги московского издательства "Розовый жираф" написаны "в духе русской пропаганды".

В конце 2016 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко одобрил закон об ограничении доступа на внутренний рынок книг и другой печатной продукции "антиукраинского содержания" из России. Свое одобрение на ввоз той или иной литературы на Украину должно дать Госкомтелерадио страны.

Киев рассчитывает, что эти препоны также будут экономически стимулировать увеличение украинского рынка печатной продукции.

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