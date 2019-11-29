Нападение в Лондоне: уточненные данные

В здании рядом с Лондонским мостом произошло нападение на людей с ножом. Ранены несколько человек. Задержан один мужчина.

Кроме того, в результате инцидента на мосту в Лондоне пострадали пять человек. Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на источник в полиции.

В Сети появились фотографии, на которых видно грузовик, вставший поперек моста, тем самым перегородив часть полос движения. Кроме того, на снимках можно разглядеть полицейские автомобили и вооруженного сотрудника правоохранительных органов на северной части моста.

В настоящее время полиция оцепила место происшествия и эвакуировала с моста всех людей. Кроме того, правоохранительные органы предупреждают всех гражданских лиц, находящихся поблизости к району, следовать указаниям офицеров полиции.

После чрезвычайного происшествия Лондонский мост остается закрытым, также закрыта близлежащая станция метро, поезда на ней не останавливаются. На месте инцидента также работают медицинские службы, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на Лондонском мосту произошла стрельба. По сообщениям некоторых британских СМИ, полицейские застрелили мужчину, вооруженного ножом.





