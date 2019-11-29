Путин надеется, что в России не будут нумеровать родителей

Президент РФ Владимир Путин надеется, что в России слово "мама" никогда не будет заменено безличным словом "родитель" с порядковым номером, как в некоторых странах Запада.

Как передает ТАСС, об этом глава государства сказал на заседании Совета по межнациональным отношениям в Нальчике, комментируя выступление одного из участников.

Ранее во Франции, в связи с ростом однополых союзов, было предложено заменить в школьных документах графы "мать" и "отец" на "родитель № 1" и "родитель № 2".

После того, как председатель оргкомитета Всероссийского конкурса "СМИротворец" Маргарита Лянге рассказала о нежелании федеральных СМИ, в частности каналов, выделять эфир на освещение государственной национальной политики, поскольку считают данную тему не рейтинговой, президент отметил, что федеральные телеканалы должны больше внимания уделять вопросам государственной национальной политики.

Он рассказал, что на днях беседовал с руководителем одного из таких СМИ и его собеседник пожаловался на то, что такие темы не приносят рейтингов и денег.

"Денег получают немало, счет идет на миллиарды, а что касается "это никому не нужно, это не интересно" — это ложный тезис", — заявил Путин, отметив, что интересность того или иного сюжета зависит в первую очередь от таланта исполнителя.