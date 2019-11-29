Спасен пассажир, упавший на рельсы в московском метро

Мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена.

Как передает РИА Новости, о ЧП сообщил представитель экстренных служб столицы. По словам собеседника, пассажира успели доставить живым на платформу до прибытия на станцию поезда.

По информации столичного метрополитена, движение на фиолетовой "ветке" от станции "Спартак" до станции "Беговая" вошло в обычный график.