После тирады Эрдогана о мозге Макрона посла Турции вызвали в МИД Франции

В Министерство иностранных дел Франции вызван посол Турции. Это связано с высказываниями президента Реджепа Эрдогана о Макроне.

Об этом сообщает межарабский телеканал Al Arabiya, ссылаясь на президентскую канцелярию в Париже. Отмечается, что слова Эрдогана — это "выпады" в адрес французского лидера.

Ранее Реджеп Эрдоган назвал Турцию очень важной страной для НАТО. По словам турецкого лидера, те, кто говорят, будто мозг альянса умер, должны сначала проверить собственную голову. Эрдоган отметил, что подобные заявления свидетельствуют о смерти мозга самого Эммануэля Макрона. Кроме того, по мнению главы турецкого государства, его французский коллега не имеет опыта борьбы с терроризмом, из-за чего в его стране и происходят протесты "желтых жилетов".



В ноябре Эммануэль Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО. По его мнению, это связано с полным отсутствием координации по стратегическим решениям между США и союзниками альянса. Также Макрон осудил турецкую военную операцию в Сирии, призвав Анкару завершить ее как можно скорее.