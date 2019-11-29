Путин: у жителей Кавказа российский флаг в сердце

Во время заседания Совета при президенте по межнациональным отношениям, которое 29 ноября проходило в Нальчике, одна из участниц обратила внимание на то, что в Кабардино-Балкарии мало российских флагов.

По ее словам, он есть только на администрации республики.

Президент не согласился с этим. "У жителей Кавказа российский флаг в сердце", — ответил на это президент России и добавил, что видел российский флаг в нескольких местах, "хотя совсем немного проехал по Нальчику".

В целом же, по мнению Путина, популярность государственной символики зависит от властей, и ее нужно пропагандировать.

Также на Совете был поднят вопрос о том, что в СМИ, особенно на телевидении, много времени уделяется недоброжелательным или оскорбительным высказываниям по отношению к проживающим в России народам или к государствам, с которыми наша страна связана исторически — например, с Польшей.

По ее словам, такие высказывания принадлежат некомпетентным специалистам или "экспертам-всезнайкам", готовым комментировать любые темы.

Путин согласился с тем, что такие высказывания недопустимы.

"Но думаю, что такие высказывания вряд ли допускают официальные лица", — ответил президент, добавив, что таких не знает.

При этом российский президент допустил, что в экспертной среде появление подобных высказываний вполне вероятно, и они звучат, как правило, "как реакция на то, что сами услышали с той стороны", передает ТАСС.

"Но и это ни к чему", — отметил Путин, поскольку только обостряет ситуацию, а решений никаких не создает.

Он также сказал, что повлиять на эту ситуацию можно только если такое говорят официальные лица. Путин припомнил, что иногда и "в парламенте звучат нелицеприятные вещи".

"Насколько это возможно, я, со своей стороны, стараюсь это поправить", — заверил президент.

Еще один вопрос, обсуждавшийся на Совете при президенте РФ по межнациональным отношениям, касался изучения родных языков в российских регионах.

Министр просвещения Ольга Васильева сказала, что в министерстве есть "небольшой отдел", который занимается родными языками, и специалисты ведомства готовы обсудить этот вопрос с президентом, передает РИА Новости.

Васильева также напомнила, что в рамках Закона об образовании изучение родных языков в России является "совершенно свободной и естественной частью нашего образования".