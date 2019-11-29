Эпидемия ФК "Сочи": из-за ангины клуб перед матчем РПЛ лишился 10 игроков

Футбольный клуб "Сочи" накануне матча 18 тура российской премьер-лиги против "Оренбурга" лишился десяти игроков. Главной причиной стала эпидемия ангины. В пятницу должно было пройти тренировочное занятие южан, но оно было отменено.

Как сообщает Спорт24.Ru, в число заболевших вошли такие полевые игроки как Антон Заболотный, Ибрагим Цаллагов, Никита Бурмистров, Алексей Померко. Также известно, что в связи с эпидемией наиболее пострадала средняя линия клуба.

Вопрос по тому, кто будет принимать участие в игре против "Оренбурга", остается открытым. Матч запланирован на первое декабря. Встреча пройдет на стадионе "Фишт". Начало – в 14:00 по московскому времени.