Северо-Западная хорда полностью готова: открыт мост через Канал имени Москвы

В столице завершено строительство Северо-Западной хорды — сегодня состоялось открытие нового балочного моста через Канал имени Москвы. Это последнее сооружение в составе скоростной автомагистрали и первая в России переправа с довольно протяженными 200-метровыми пролетами, которые не требуют дополнительных опор.

- Поехали!

Сначала грузовики, за ними сотни легковых машин: большой транспортный проект — Северо-Западная хорда — окончен. Только-только построенный мост через Канал имени Москвы был его последним этапом. Теперь дорога открыта.

"По сути, это как один большой проект, когда дорога Москва — Санкт-Петербург заходит в Москву, и уже сегодня можно по Северо-Западной хорде проехать от входа этой трассы — Дмитровского шоссе, Ленинградского шоссе — до Можайки", — говорит мэр Москвы Сергей Собянин.

Таких мостов нет больше нигде в России — 200-метровый пролет без дополнительных опор. С его появлением разгрузятся все дороги района.

Дорожная сеть стала удобнее примерно для 800 тысяч жителей окрестных районов.

- Шикарно! Прям, без пробок!

От Дмитровского шоссе и до Мичуринского проспекта теперь можно доехать без пробок и почти без светофоров. Во время строительства Северо-Западной хорды полностью реконструировали и прилегающие к ней улицы.

"Мы построили магистраль длиной 83 километра. Я вам для сравнения могу сказать: МКАД — 109 километров, Третье транспортное кольцо — 36 километров", — рассказывает Петр Аксенов, первый заместитель руководителя Департамента строительства Москвы.

Строительство еще двух магистралей — Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд — планируют завершить в течение трех лет.