Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля

Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пояснив, что письмо отправили 29 ноября.

В своем послании РАТЭК выражает тревогу в связи с законом, считая, что он ухудшит ситуацию в отрасли и приведет к монополизации в сфере российского программного обеспечения. В ассоциации также считают, что документ приведет к усилению дезинтеграционных процессов внутри Евразийского экономического союза, а также к уменьшению деловой активности на рынке программного обеспечения и бытовой электроники.

В связи с этим Владимира Путина просят отклонить поступивший к нему на подпись закон.

21 ноября 2019 года Госдума приняла законопроект, согласно которому при продаже отдельных видов технически сложных товаров потребителю должна быть обеспечена возможность использовать такие товары с предварительно установленными российскими программами. 25 ноября 2019 года документ одобрил Совет Федерации.