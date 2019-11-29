Атака в Лондоне: комментарии российской дипмиссии, британского премьера и Скотленд-Ярда

Посольство России пока не располагает сведениями о пострадавших россиянах во время происшествия около Лондонского моста.

Консульский отдел ведомства находится на связи с правоохранительными органами Лондона, сообщает РИА Новости.

Полиция Британии в настоящее время рассматривает инцидент на Лондонском мосту как связанный с терроризмом. Об этом сообщает на своей странице в Twitter Скотленд-Ярд. Отмечается, что пока обстоятельства, связанные с происшествием, остаются неясными.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проинформирован о случившемся. Об этом написал на своей странице в Twitter его офис, процитировав слова политика.



О выстрелах на Лондонском мосту стало известно в середину пятницы, 29 ноября. По имеющимся данным, в результате инцидента пострадали пять человек. Некоторые источники утверждают, что полиция застрелила неизвестного с ножом. В то же время Скотленд-Ярд сообщил о задержании злоумышленника.