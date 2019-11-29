Путин рассказал о поддержке курдов в Сирии

Позитивные изменения, которые наблюдаются на турецко-сирийской границе, происходят и при помощи курдов, заявил Владимир Путин на заседании президентского Межнационального совета.

Глава государства особо отметил, что курды с "душой и любовью" относятся к российским военным полицейским, так как понимают, что армия РФ встала на их защиту, сообщает телеканал "Россия 24".



В свою очередь, председатель Совета федеральной национально-культурной автономии курдов Фархат Патиев пожаловался, что некоторый эксперты, которые появляются в СМИ, оскорбляют в том числе и курдский народ.

У России с курдами исторически хорошие отношений, ответил Владимир Путин.

"Я не знаю, кто там чего нес, какую ахинею на этом канале. Думаю, что у людей должно быть достаточно здравого смысла, чтобы понять, что это ничего общего не имеет с позицией российской официальной власти", — заявил глава государства.

Напомним, после встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи была принята декларация о совместных действиях по урегулированию конфликта в Сирии. Российские военные полицейские обеспечили безопасный вывод курдов из зоны на турецко-сирийской границе, а после начали патрулировать этот район вместе с турецкими коллегами.