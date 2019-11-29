Крушение MH17: Гаага допустила участие Москвы в заседании

Наблюдатели от России, Малайзии и любых других стран могут участвовать в судебном заседании по крушению малайзийского Boeing MH17, которое запланировано на 9 марта 2020 года.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бунк.

Она пояснила, что суд специально не приглашает иностранных наблюдателей на своих заседания. Обычно они сами сообщают о желании присутствовать.

В свою очередь судья окружного суда Гааги Мария Книжфф, отвечающая за работу со СМИ, рассказала журналистам о том, что к делу могут быть привлечены новые подозреваемые. По ее словам, это решает государственный обвинитель, а утверждает или нет, судья.

17 июля 2014 года авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines который летел из Амстердама в Куала-Лумпур был сбит над территорией восточной Украины зенитной ракетой. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту самолета 298 человек — 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Украина обвинила в случившемся ополченцев, в ответ те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.