СК начал доследственную проверку по факту отравления студентов в Петрозаводске

СК по Республике Карелия выясняет причины отравления студентов медицинского колледжа в Петрозаводске. По факту массой госпитализации учащихся начата доследственная проверка. Об этом сообщает ГТРК "Карелия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, ЧП произошло сегодня. Более 40 студентов учебного заведения обратились в инфекционную больницу города с признаками острой кишечной инфекции. В итоге были госпитализированы 17 человек. Еще 30 имели различные симптомы недомогания — они проходят курс лечения дома. Сразу после инцидента была организована дополнительная санитарная обработка оборудования и помещений пищеблока колледжа.

В настоящий момент состояние большинства ребят нормализовалось. Их самочувствие значительно улучшилось. Однако точную причину инфекционной вспышки еще предстоит установить.