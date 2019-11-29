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29 ноября 201919:58

На теле убитого на Лондонском мосту был муляж бомбы

Twitter/Clare

Подозреваемый в инциденте на Лондонском мосту убит на месте происшествия. На его тебе был закреплен муляж взрывного устройства. Об этом рассказал глава контртеррористического подразделения столичной полиции Лондона Нил Басу.

По словам главы ведомства, будет проведено расследование, которое позволит установить мотивы произошедшего, сообщает ТАСС. В настоящее время основной акцент делается на версии, связанной с терроризмом.

Инцидент на Лондонском мосту случился в середине пятницы, 29 ноября. Неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих. По предварительным данным, пострадали пять человек.


На кадрах, которые демонстрировались в эфире британского телеканала Sky News, видно, как более десяти человек сбили с ног и пытались удержать злоумышленника до приезда полиции. Сотрудники правоохранительных органов после прибытия на место происшествия приказали людям отойти в сторону, затем они застрелили преступника.

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