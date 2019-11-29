Резня и муляж бомбы: атаку в Лондоне признали терактом

Начал резню на рынке Боро и около 20 минут разгуливал с ножом по Лондонскому мосту: Скотленд-Ярд восстанавливает хронологию второго за 2 года теракта в одном из главных транспортных и туристических мест британской столицы. Версии случившегося разнятся. По данным местных СМИ, нападавшего сначала обезвредили прохожие, а затем ликвидировала полиция. По другим сведениям, все могло быть еще хуже — на преступнике был пояс смертника.

Стрельба на Лондонском мосту произошла около 14 часов дня по местному времени. Место происшествия сейчас в плотном кольце. Здесь собраны, наверное, все имеющиеся в Лондоне силы: спецслужбы, подразделения антитеррора, саперы, пожарные и врачи. Постепенно становятся известны детали того, что произошло.

На видео, снятом одним из очевидцев, видно борьбу нескольких людей. В какой-то момент участники этой потасовки разбегаются в стороны. В руках одного из них предмет, похожий на нож. Оставшийся на земле человек окружен вооруженными полицейскими. Раздаются выстрелы.

Полиция утверждает, что на террористе был пояс, имитирующий взрывчатку. Человек, который отбегает с ножом в руке, предположительно, один из тех, кто пытался обезоружить злоумышленника. По предварительной информации, нападавший устроил резню в находящемся рядом здании, после чего бросился бежать. Его остановили прохожие, завязалась потасовка, которая закончилась приездом полиции и стрельбой. Появились сообщения о том, что ножевые ранения получили пять человек.

- Я услышала череду выстрелов — 5 или 6, точно не знаю. Затем я увидела, как полицейские стреляют в какого-то мужчину. В этот момент я пыталась как можно скорее убежать с этого моста.

Стоящие рядом с мостом здания были оцеплены, также закрыты близлежащие станции метро. Эвакуация людей началась через некоторое время, когда полиция убедилась в том, что им ничего не угрожает. За ситуацией следят в британском правительстве.

"Подозреваемый мужчина застрелен, он погиб на месте. Несколько человек получили ранения в ходе атаки. Вскоре мы дадим более полную информацию об их состоянии. На данный момент мы можем подтвердить, что атака носит террористический характер", — сообщил Нил Басу, глава контртеррористического подразделения полиции Лондона.

Следует напомнить, что 2,5 года назад на этом же мосту трое вооруженных ножами террористов атаковали прохожих. Они убили 8 человек.

О том, что именно случилось на этот раз, можно будет с уверенностью говорить лишь после того, как станут известны детали начатого сейчас расследования.