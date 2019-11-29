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29 ноября 201921:02 Александр Христенко

"Мотор Сич" преткновения: на украинский завод претендуют КНР и США

Запорожский авиационный завод "Мотор Сич", который ещё при Порошенко вывели из списка стратегических предприятий, уже принадлежит Китаю. Об этом сегодня заявил глава "Укроборонпрома". Но одновременно в Киеве признали необходимость сохранения госконтроля над по сути крупнейшим авиационным активом страны. Битву за который ведет и Вашингтон.

Запорожские авиастроители, провозглашая девиз: "Через высокие технологии к высокому небу!", вряд ли стремились очутиться... в Поднебесной. Но две китайские компании уже скупили акции и вот-вот получат полный контроль над тем, что в Киеве называют гордостью украинской промышленности — заводом авиадвигателей "Мотор Сич".

От того, что в кабинете директора украинского завода-гиганта появится новый китайский хозяин, отделяет лишь одно — решение антимонопольного комитета Украины. Глава "Укроборонпрома" — в прошлом гражданин Литвы Айварас Абрамявичюс — попросил отсрочки решения на два месяца, заявив, что он против, чтобы иностранцы распоряжались такими важными активами.

Но дело, кажется, не в отсутствии законов — "Мотор Сич" еще при Порошенко решением Совета по нацбезопасности вывели из списка украинских стратегических предприятий. А на завод год назад из Киева присылали спецназ в масках.

"Украина в правовом и экономическом поле скатилась в болото. России уже нет, 40% бизнеса отобрали у нас киевские мудрецы", — говорит Вячеслав Богуслаев, почетный президент АО "Мотор Сич".

Созданный еще в Российской империи в 1907 году, в советские годы завод — тогда он назывался Запорожским моторостроительным — в кооперации с десятками других предприятий и КБ по всему Союзу выпускал двигатели мирового класса. Для таких уникальных самолетов как "Руслан" и "Мрия".

Едва сохранившийся в 90-е, сегодня завод "Мотор Сич" вновь бьется за выживание. Освоил производство мотоблоков. Особо полюбилась потребителям мясорубка "Мотор Сич" еще советской конструкции.

В геополитическую мясорубку затянуло всю постмайданную Украину и продажа "Мотор Сича" Китаю стала еще одним примером.

Против сделки резко выступили в Вашингтоне.

"Конечно же американцы делают все, чтобы не допустить технологического усиления Китая. А "Мотор Сич" является обладателем технической документации, разработанной в советское время по производству сложнейших газотурбинных двигателей", — рассказал Руслан Пухов, директор центра анализа стратегий и технологий.

Оказавшись между молотом и наковальней, президент Зеленский похоже решил оттягивать конец сколько сможет.

"Приоритет не в том, какая из стран может быть партнером Украины в "Мотор Сич", а, чтобы сохранилось предприятие. Я не говорю о китайцах – они заплатили деньги, но надо изучить, кто его хотел распилить", — заявил он.

Распилить — в прямом смысле слова. Этот вариант не исключается. По данным американской прессы негласному советнику Трампа Эрику Принсу поручено любой ценой вырвать сделку у китайцев. Принс известен как основатель скандальной американской частной армии Blackwater, которая творила бесчинства в Ираке.

"Американцы начали серьезную войну. Я думаю, что даже тот инвестор, который появился как бы со стороны американцев, готов приобрести скорее всего не для того, чтобы предприятие работало", — полагает Владимир Олейник, депутат Верховной рады Украины в 2006-2014 годах.

Говорят, что Принса уже видели на проходной "Мотор Сича", но фотосвидетельств нет. Зато есть видео, как предводитель наемников ловко колет дрова у себя дома.

Пока США и Китай дерутся за лидерство в торговле, на Украине и вправду щепки летят. В случае со стратегическим украинским заводом "Мотор Сич" (подобных предприятий всего три в мире), очень вероятно, что щепки только и останутся.

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