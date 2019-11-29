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29 ноября 201920:54

Тренера "Калгари" уволили за расизм

AP Images

Клуб НХЛ "Калгари Флеймз" отправил в отставку главного тренера Билла Питерса. Причиной расставания с наставником стали проявления расизма с его стороны.

Темнокожий хоккеист Аким Алиу пожаловался, что тренер неоднократно унижал его на тренировках. Имели место оскорбления на расовой почве. Кроме того, Питерс отправил Алиу в фарм-клуб.

В пятницу руководство "Флеймз" объявило, что Питерс больше не является главным тренером команды. В настоящее время "огоньки" занимают девятое место в Западной конференции.

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