Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
29 ноября 201921:36

В результате теракта на Лондонском мосту скончались двое человек

AP Images

В результате инцидента на Лондонском мосту скончались двое человек. Об этом сообщает BBC. Стоит отметить, что официального подтверждения данной информации нет. Ранее британское издание The Independent сообщало о гибели одного человека. При этом, по информации других источников, жертвами могут быть трое.

Данные о пострадавших разнятся. Ранее сообщалось о пяти жертвах теракта. В то же время точное число, получивших ножевое ранение, пока не подтверждено.

Инцидент на Лондонском мосту случился в середину пятницы, 29 ноября. Мужчина, подозреваемый в нападении на людей, был застрелен полицейскими, на нем был закреплен муляж взрывного устройства.


В настоящее время правоохранительные органы связывают инцидент с терроризмом. Расследование случившегося продолжается.

Сейчас

20:20

Трамп обсудит с лидерами НАТО противодействие России

19:42

На теле убитого на Лондонском мосту был муляж бомбы

18:21

Спасен пассажир, упавший на рельсы в московском метро

17:57

Нападение в Лондоне: уточненные данные

17:32

На Лондонском мосту произошла стрельба

17:22

Несгоревшие фрагменты "Прогресса" упали на Землю

16:18

Путин призвал беречь правду и противодействовать экстремизму

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В результате теракта на Лондонском мосту скончались двое человек

В результате теракта на Лондонском мосту скончались двое человек

59 минут назад
Многонациональность, правда и развитие: главные выводы совещания в Нальчике

Многонациональность, правда и развитие: главные выводы совещания в Нальчике

1 час назад
Глава ДНР подтвердил, что закон о госгранице не противоречит Минским соглашениям

Глава ДНР подтвердил, что закон о госгранице не противоречит Минским соглашениям

25 минут назад
Бить нельзя любить: вокруг проекта о семейном насилии развернулась дискуссия

Бить нельзя любить: вокруг проекта о семейном насилии развернулась дискуссия

40 минут назад
Маленькая американка с большим родимым пятном: шрамы на лице Луны будут едва заметны

Маленькая американка с большим родимым пятном: шрамы на лице Луны будут едва заметны

1 час назад
Пассажирка "Аэрофлота" потеряла кота перед вылетом из Греции

Пассажирка "Аэрофлота" потеряла кота перед вылетом из Греции

23 минуты назад
Раскрыты планы США в отношении Крыма

Раскрыты планы США в отношении Крыма

6 часов назад
Родченков замешан во взломе базы данных Московской лаборатории

Родченков замешан во взломе базы данных Московской лаборатории

6 часов назад
На Петровке разъяснили сообщение о ранении полицейского на "Савеловской"

На Петровке разъяснили сообщение о ранении полицейского на "Савеловской"

3 часа назад
После тирады Эрдогана о мозге Макрона посла Турции вызвали в МИД Франции

После тирады Эрдогана о мозге Макрона посла Турции вызвали в МИД Франции

3 часа назад
За госизмену в Севастополе арестовали служащую Черноморского флота

За госизмену в Севастополе арестовали служащую Черноморского флота

9 часов назад
Обнародован законопроект о профилактике домашнего насилия

Обнародован законопроект о профилактике домашнего насилия

8 часов назад
Крушение MH17: Гаага допустила участие Москвы в заседании

Крушение MH17: Гаага допустила участие Москвы в заседании

2 часа назад
Телеканал "Россия 1" покажет новый сезон культового сериала "Тайны следствия"

Телеканал "Россия 1" покажет новый сезон культового сериала "Тайны следствия"

2 часа назад
Сергей Безруков о "Синей птице": детей надо оценивать по-взрослому

Сергей Безруков о "Синей птице": детей надо оценивать по-взрослому

28.11.2019 13:32
Малышу с редкой патологией головы срочно нужна операция

Малышу с редкой патологией головы срочно нужна операция

28.11.2019 11:26
Эпос народного духа: первыми фильм "Ржев" посмотрели ветераны

Эпос народного духа: первыми фильм "Ржев" посмотрели ветераны

28.11.2019 10:04
Наталья Андрейченко – в программе "Привет, Андрей!" уже в субботу. Не пропустите!

Наталья Андрейченко – в программе "Привет, Андрей!" уже в субботу. Не пропустите!

27.11.2019 13:19
Нужна помощь: Артему Волкову требуется инвалидное кресло-коляска и вертикализатор

Нужна помощь: Артему Волкову требуется инвалидное кресло-коляска и вертикализатор

25.11.2019 08:25
Главу Минздрава Ростовской области отправили под домашний арест

Главу Минздрава Ростовской области отправили под домашний арест

31 минута назад
Опасности "черной пятницы": как не попасть в ловушку кибермошенников

Опасности "черной пятницы": как не попасть в ловушку кибермошенников

1 час назад
"Мотор Сич" преткновения: на украинский завод претендуют КНР и США

"Мотор Сич" преткновения: на украинский завод претендуют КНР и США

1 час назад
Трамп обсудит с лидерами НАТО противодействие России

Трамп обсудит с лидерами НАТО противодействие России

1 час назад
Три миллиарда долларов газом: Новак ответил Витренко

Три миллиарда долларов газом: Новак ответил Витренко

2 часа назад
Джереми Кларксон наехал на юную шведскую экоактивистку и назвал ее [********]

Джереми Кларксон наехал на юную шведскую экоактивистку и назвал ее [********]

3 часа назад
Техновидение. Попробовал топовый Huawei без Google+, Galaxy S11, коровий VR и робопес-полицейский

Техновидение. Попробовал топовый Huawei без Google+, Galaxy S11, коровий VR и робопес-полицейский

3 часа назад
Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля

Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля

3 часа назад
Эпидемия ФК "Сочи": из-за ангины клуб перед матчем РПЛ лишился 10 игроков

Эпидемия ФК "Сочи": из-за ангины клуб перед матчем РПЛ лишился 10 игроков

3 часа назад
Эксперты рассказали, кто покупает 20-метровые квартиры

Эксперты рассказали, кто покупает 20-метровые квартиры

3 часа назад
Спасен пассажир, упавший на рельсы в московском метро

Спасен пассажир, упавший на рельсы в московском метро

3 часа назад
Северо-Западная хорда полностью готова: открыт мост через Канал имени Москвы

Северо-Западная хорда полностью готова: открыт мост через Канал имени Москвы

3 часа назад
Российские сотовые операторы готовят проблемы владельцам "серых" смартфонов

Российские сотовые операторы готовят проблемы владельцам "серых" смартфонов

4 часа назад
Только дженерики: больные муковисцидозом лишились импортных лекарств

Только дженерики: больные муковисцидозом лишились импортных лекарств

4 часа назад
"От динозавра до компота": Киев пожаловался на пропаганду "Розового жирафа"

"От динозавра до компота": Киев пожаловался на пропаганду "Розового жирафа"

4 часа назад
"Баба Люба" плюс африканец: родня воронежской пенсионерки в шоке от выбора бабушки

"Баба Люба" плюс африканец: родня воронежской пенсионерки в шоке от выбора бабушки

4 часа назад
Несгоревшие фрагменты "Прогресса" упали на Землю

Несгоревшие фрагменты "Прогресса" упали на Землю

4 часа назад
В Барнауле за квартиру в подвале просят 12 миллионов рублей

В Барнауле за квартиру в подвале просят 12 миллионов рублей

4 часа назад
Чем снимать селфи: названы смартфоны с лучшими фронталками

Чем снимать селфи: названы смартфоны с лучшими фронталками

5 часов назад
Украинских музыкантов лишили концерта за отказ очернить Россию

Украинских музыкантов лишили концерта за отказ очернить Россию

5 часов назад
Игры для разума: как сохранить мыслительные способности в старости

Игры для разума: как сохранить мыслительные способности в старости

5 часов назад
Ночи в Еврокомиссии: Юнкер не стал давать советов фон дер Ляйен

Ночи в Еврокомиссии: Юнкер не стал давать советов фон дер Ляйен

5 часов назад
Большунов завершил стартовый этап Кубка мира в Топ-4

Большунов завершил стартовый этап Кубка мира в Топ-4

5 часов назад
Польского политика затравили за заявление об освобождении страны Красной армией

Польского политика затравили за заявление об освобождении страны Красной армией

5 часов назад
Разведчицу Гоар Вартанян похоронили рядом с мужем на Троекуровском кладбище

Разведчицу Гоар Вартанян похоронили рядом с мужем на Троекуровском кладбище

6 часов назад
Обзор AirPods Pro: тишина по запросу

Обзор AirPods Pro: тишина по запросу

6 часов назад
Братья Сафроновы стеснялись встречаться с девушками из-за запаха бензина изо рта

Братья Сафроновы стеснялись встречаться с девушками из-за запаха бензина изо рта

7 часов назад
Сын албанского премьера потерял невесту во время землетрясения

Сын албанского премьера потерял невесту во время землетрясения

8 часов назад
Туалет как подарок на 150 лет

Туалет как подарок на 150 лет

9 часов назад
Skoda показала фото нового Rapid для России

Skoda показала фото нового Rapid для России

10 часов назад
"Война и мир. Русский Пьер": премьера в театре "Модерн"

"Война и мир. Русский Пьер": премьера в театре "Модерн"

28.11.2019 15:59

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку