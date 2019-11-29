В результате теракта на Лондонском мосту скончались двое человек

В результате инцидента на Лондонском мосту скончались двое человек. Об этом сообщает BBC. Стоит отметить, что официального подтверждения данной информации нет. Ранее британское издание The Independent сообщало о гибели одного человека. При этом, по информации других источников, жертвами могут быть трое.

Данные о пострадавших разнятся. Ранее сообщалось о пяти жертвах теракта. В то же время точное число, получивших ножевое ранение, пока не подтверждено.

Инцидент на Лондонском мосту случился в середину пятницы, 29 ноября. Мужчина, подозреваемый в нападении на людей, был застрелен полицейскими, на нем был закреплен муляж взрывного устройства.



В настоящее время правоохранительные органы связывают инцидент с терроризмом. Расследование случившегося продолжается.