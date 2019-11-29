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29 ноября 201922:10

Глава ДНР подтвердил, что закон о госгранице не противоречит Минским соглашениям

Принятый в ДНР закон о государственной границе абсолютно логичен, понятен и нужен для внутреннего пользования. Ведь на данном этапе Минские соглашения не выполнены, и конфликт не разрешен.

Такое заявление сделал в прямом эфире программы "60 минут" глава республики Денис Пушилин, комментируя закон, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.

Он отметил, что принятый закон не противоречит Минским соглашениям: "Я попросил бы не искать здесь никаких тайных смыслов. Это просто планомерная законотворческая деятельность. До этого момента вопрос границы был урегулирован указом. Сейчас же появились определенные пробелы в работе таможенной, пограничной службы".

Пушилин напомнил, что, согласно конституции, территория ДНР определяется всей территорией бывшей Донецкой области. И с 2014 года ничего не менялось.

"В данном законе линия соприкосновения указана, потому что, увы, конфликт еще не окончен", — пояснил руководитель ДНР.

По словам Дениса Пушилина, ничего не поменялось и в переговорном процессе: "У нас по-прежнему единственная площадка в Минске. И там за одним столом сидят переговорщики как со стороны Украины, так и со стороны ДНР и ЛНР".

29 ноября парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики формально установил государственную границу по линии административной границы Донецкой области Украины по состоянию на начало 2014 года. 76 присутствующих на заседании депутатов единогласно поддержали документ.

Председатель Народного совета Владимир Бидёвка пояснил, что документом границы республики устанавливаются в пределах Донецкой области.

"В этом законе не забыты люди, проживающие на территории, временно подконтрольной Украине. Граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года. Он предусматривает, что до тех пор, пока не урегулирован спор между Украиной и ДНР, граница будет проходить по линии соприкосновения", — сказал Бидёвка.

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