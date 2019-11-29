Баскетболисты "Зенита" проиграли "Реалу" на своей площадке

В Санкт-Петербурге прошел матч баскетбольной Евролиги между местным "Зенитом" и мадридским "Реалом". Гости одержали победу с преимуществом в 15 очков.

"Реал" был сильнее в каждой из четвертей — (22:19, 22:18, 22:19, 20:15) и выиграл 86:71. Самым результативным в составе петербуржцев оказался Густаво Айон -18 очков и 10 подборов.

"Зенит" проиграл в шестой раз подряд. Клуб из Санкт-Петербурга одержал лишь две победив в 11 встречах и занимает последнее место. "Реал", выигравший восемь встреч, идет третьим.