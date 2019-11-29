Техасские пожарные локализовали возгорание на местном НПЗ

Пожар на нефтехимическом заводе в Техасе спустя двое суток, наконец, удалось локализовать. После этого там отменили приказ об эвакуации, ранее свои дома покинули жители четырех ближайших городов — около 60 тысяч человек.

Однако огонь потушен не до конца, и никто не может спрогнозировать — когда это произойдет. Пожар вспыхнул в среду после взрыва, напоминает телеканал "Россия 24". Он был такой силы, что обломки заводских конструкций долетели до жилых домов. Пострадали три человека. Спустя полсуток, когда пожарные уже боролись с огнем, прогремел еще один взрыв.