Унаи Эмери попрощался с болельщиками "Арсенала"

Испанский тренер Унаи Эмери, уволенный из "Арсенала", обратился к болельщикам лондонского клуба с письмом. Эмери был назначен главным тренером "Арсенала" в мае 2018 года.

Причиной отставки испанского специалиста стала слабая игра "канониров" нынешней осенью. Команда не выигрывала больше месяца. После домашнего поражения в Лиге Европы от "Айнтрахта" Унаи Эмери лишился своего поста. Семь лет назад он примерно в это же время был уволен из московского "Спартака".

"Для меня было большой честью занимать должность главного тренера "Арсенала". Это были полтора года полных эмоций, замечательных моментов и некоторых других, более горьких. Я уже многому научился в футболе, но мне очень понравилось здесь, я многое узнал в английской премьер-лиге о профессионализме и о чистоте футбола", — цитирует обращение Унаи Эмери к болельщикам "Арсенала" "Спорт-Экспресс".