Великобритания задержала нигерийское судно с российским экипажем

В посольстве России в Лондоне проверяют информацию о задержании судна с российским экипажем в порту Портленда. Речь о судне "Джирех" под флагом Нигерии. Как сообщает телеканал "Россия 24", оно было задержано еще 26-го ноября. На борту — 9 человек.

Корабль шел из Норвегии в Сенегал. Пытался встать на зимнюю стоянку на островах Джерси и Гернси, но не получил разрешения. В итоге судно отбуксировали в Портленд с отключенным электропитанием. Владельцы судна на связь не выходят. Моряки говорят, что им два месяца не платят зарплату.